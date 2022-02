Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, explicó que si Luis Díaz, su reciente fichaje, «llega y juega a su máximo nivel, mejor que el resto», sería «extraño», ya que necesita un tiempo de adaptación.

El colombiano, que ha llegado al Liverpool a cambio de 45 millones y 15 en variables, vivirá su primera aventura en la Premier League, tras haber jugado en Colombia y Portugal.

A warm welcome from the boss and Pep Lijnders for @LuisFDiaz19 🤗 pic.twitter.com/mIUZUVTKsL

— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022