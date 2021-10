Klopp asemeja al Newcastle con la Superliga

El entrenador del Liverpool FC, Jurgen Klopp, le lanzó una crítica a la compra-venta del Newcastle United, elenco que fue adquirido por un fondo de Arabia Saudita, y asemejó este hecho como la Superliga, pero a nivel de clubes.

Klopp, que está al mando del cuadro rojo desde hace par de años, confesó que “no quiere hablar demasiado de ellos”.

Pese a ello, criticó rotundamente este hecho en la Premier League, pero él fue claro y dijo que no tiene la autoridad para explicarlo, sino otras personas.

«No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido pese a todas las dudas? No te puedo decir. Debería explicarlo otra gente», finalizó.