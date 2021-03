Klopp dejó claro lo que hará cuando salga del Liverpool

Jürgen Klopp es considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo, es por eso que ligar su nombre con algún equipo es normal, sin embargo, él ya dejó claro qué hará cuando salga del Liverpool.

En una entrevista que le hizo Lothar Matthäus para el medio Sport Bild, el alemán mencionó que emulará a Pep Guardiola y se alejará de las canchas un tiempo.

«Tendré un año sabático. Si no cambia la forma de pensar de los propietarios del club, me tomaré un año libre. No hay peros. Este es un acuerdo que tengo con mi familia y probablemente también con mi médico de cabecera».

Attacking drills were on the agenda in this afternoon’s session It’s time for … — Liverpool FC (@LFC) March 18, 2021

Del mismo modo, y con intención de cortar la polémica, Klopp mencionó que lo de dirigir a la selección de Alemania es inviable.

«No dije que no quiera ser seleccionador nacional, lo que dije es que no puedo. Hay una gran diferencia. Tengo un compromiso muy claro con el Liverpool. Llevo seis años y confiamos el uno en el otro. Sin duda sería un gran honor ser seleccionador nacional, pero no es el momento adecuado. yo no puedo».

Klopp también dijo quién sería la mejor opción para dirigir a la selección de Alemania: «Creo que Ralf Rangnick es un entrenador excepcional».