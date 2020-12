Klopp habló sobre la infelicidad de Salah en el Liverpool

Rumores son rumores, y eso trató de dejarlo claro Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, quien negó este jueves que Mohamed Salah no esté contento en el conjunto inglés.

Preguntado por la situación del egipcio, el estratega apuntó que está «de buen humor. Disfrutando de un buen momento y en un gran estado de forma».

«Eso es lo más importante para mí. Es una pena que no tengamos fotos del entrenamiento de hoy, porque si las tuviéramos lo verían reírse mucho. El resto son cosas de ustedes, que escriben, pero internamente no ocurre nada».

Klopp discussed topping the table at Christmas, Mane’s form, Salah’s goalscoring and Sam Allardyce’s @WBA during his pre-match press conference… #LIVWBA

— Liverpool FC (@LFC) December 24, 2020