Klopp iguala a Guardiola en premios a Mejor Entrenador de la Premier

Jurgen Klopp se quedó con el premio a Mejor Entrenador del mes de diciembre tras guiar al Liverpool en un desempeño perfecto en cinco partidos disputados: Everton, Bournemouth, Watford, Leicester City y Wolverhampton Wanderers.

Con el galardón igualó con siete a Pep Guardiola, desde que ambos dirigen en el futbol inglés. Es la cuarta distinción que recibe el alemán en la temporada, igualando el registro conseguido por el técnico catalán en la 2017/18.

Klopp superó en la votación a Nigel Pearson (Watford) y Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United). “En este momento solo pienso en ganarlo de nuevo en enero”, aseguró el estratega teutón en entrevista con los medios de la liga.

