Klopp: «Juventus tiene el plantel más grande que he visto»

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp aseguró que la Juventus de Turin tiene el plantel más grande que ha visto en mucho tiempo.

Tras pasar por un periodo gris, la Juventus ganó la Serie A en el 2012 y desde entonces es el dueño absoluto de la Liga Italiana; tan consolidado está su dominio que cada temporada ya es uno de los principales favoritos para conquistar la Champions League.

Su dominio en el futbol italiano se debe a la plantilla que cuenta, la cual tiene jugadores de primer nivel y que incluso tiene a más de dos jugadores titulares por posición; tan vasto es el plantel que Jürgen Klopp lo cataloga como el más grande que haya visto.

«Tienen el plantel más grande que he visto en mi vida, jugadores con mucha calidad, es una locura. El equipo es el favorito para ganar la Champions, no veo mucho futbol italiano, pero me sorprende que no tenga 10 puntos de ventaja sobre su rival», declaró en conferencia de prensa.

Tan vasto es el plantel de la Juventus que jugadores que se supondrían titulares han sido banca en la temporada: Higuain, Rabiot, Ramsey, Buffon, De Light son algunos de los que no han podido asegurar un puesto en el once frente a jugadores como Cuadrado, Bonucci, Betancur y Dybala.

Su amplio dominio de la Serie A ya lo obliga a ganar el torneo continental, por lo que habrá que ver si esta temporada es capaz de hacerlo o si nuevamente se conforma con ser el mandamás de una liga que hace tiempo que le queda chica.