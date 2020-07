Klopp: «Manchester City es el único equipo en el mundo que puede aplastar al Liverpool»

Jürgen Klopp cree que el Manchester City es el único equipo en el mundo lo suficientemente bueno como para derrotar a su equipo de Liverpool después de que se demostró a los campeones de la Premier League lo difícil que será defender su título la próxima temporada.

Aunque Klopp hizo todo lo posible para proteger a sus jugadores después de esta paliza, en la que City fue el mejor y más agudo equipo desde el primer hasta el último silbato, sabe que esta derrota es una advertencia temprana para aquellos que aún disfrutan de la gloria del primer Liverpool. título de éxito durante 30 años.

«Esto no tiene nada que ver con [ganar el título] la semana pasada», dijo un espinoso Klopp. “Duele como todas las derrotas duelen. Lo que quería ver esta noche era un equipo que estuviera listo para pelear … ganaron los momentos decisivos … esto no suele suceder contra nosotros, pero tienen una calidad excepcional. Usaron nuestros errores, nosotros no usamos sus errores.