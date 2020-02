Klopp medita el regreso de Coutinho a Anfield

Jurgen Klopp valora el regreso de Coutinho al Liverpool el próximo verano, pero eso sí como un plan b, ya que su primera opción es Kai Havertz, mediocampista del Bayer Leverkusen. El técnico alemán quiere seguir reforzando al equipo con jóvenes promesas.

En caso de que no se concrete el fichaje de Havertz, la directiva de los ‘Reds’ intentaría la contratación de ‘Cou’, que no encajo en el FC Barcelona y tampoco lo ha hecho en las primeras de cambio con el Bayern Munich. El club bávaro ya aclaró que no ejercerá la opción de compra por 120 millones de euros.

Tras su bajón futbolístico, el mediocentro ha bajado su valor de mercado de 150 millones de euros a 70 millones. El Liverpool podría aprovechar esta situación para recuperar al jugador que fue figura en Anfield. Sin embargo, el Barça seguramente no lo ‘regalará’ luego del monto que desembolsó por él. Se viene otra novela con Coutinho como protagonista.