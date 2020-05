Klopp: «No necesitamos nuestro mejor momento para ganar la Premier»

Jurgen Klopp, estratega del Liverpool y exentrenador de Borussia Dortmund, que regresó con goleada ante Schalke 04, se pronunció con respecto al regreso del fútbol y las cincunstancias en las que sucede.

«Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, en los juveniles, y aprendimos a amar el juego no sólo por el ambiente en los estadios. Tenemos que acostumbrarnos a los estadios vacíos. Sabemos que será así durante unos meses. Que sean pocos. Aun así, no significa que el fútbol no sea un juego maravilloso», expresó en declaraciones realizadas a la BBC.

«Todos tendremos el mismo tiempo de preparación. Estaremos en la mejor forma posible cuando todo vuelva. No necesitamos nuestro mejor momento para ganar la Premier. Lo que sí tenemos que hacer es estar lo mejor posible», manifestó el coach alemán.