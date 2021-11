Klopp no quedó contento por la ubicación de Salah en el Balón de Oro

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que Mohamed Salah debió haber quedado más arriba en las posiciones para ganar el Balón de Oro, debido a que ocupó la séptima posición.

Preguntado en rueda de prensa sobre si el egipcio debería haber acabado más alto, Klopp fue claro: «Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí«.

💥 «Pero si no se lo das a Lewandowski este año… difícil». pic.twitter.com/ggmsz2Tvfg

«¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me pregunten a mí, es su culpa. Si peinsan que debería estar más arriba deberían hablar con sus compañeros».