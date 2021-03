Klopp rechaza sustituir a Löw como seleccionador alemán

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, rechazó el hecho de que se pueda convertir en el reemplazo de Joachin Löw como seleccionador de Alemania, quien abandonará el equipo germano después de la Eurocopa.

Los comentarios surgen debido al mal presente que vive el estratega del conjunto inglés, luego de perder seis partidos seguidos en Anfield y ubicarse a siete puntos de los puestos de Champions League.

«No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples», dijo Klopp en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.