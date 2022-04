Klopp reveló lo que le motivó a renovar con el Liverpool

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, quien renovó con el combinado inglés este jueves –hasta 2026– reveló el motivo por el que decidió extender su vínculo por dos años más.

Mediante un video, revelado en las redes sociales del cuadro red, Klopp fue claro y aseguró que su esposa quiere quedarse en Liverpool, por lo que él no dudó en aceptar la renovación.

«Hay algo que anunciar. A algunos les gustará más y a otros menos. A los que no, dejen de ver este vídeo ahora. Me quedo dos años más y también mi cuerpo técnico, que es lo más importante. ¿Por qué? Es la pregunta. ¡Porque Ulla (su esposa) quiere quedarse! Como buen marido, ¿qué haces si tu mujer quiere quedarse? Te quedas. No es la única razón, pero es una de ellas. Ya sabéis que amo nuestro club, es el mejor lugar en el que estar. Me siento realmente afortunado», comentó.