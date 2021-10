Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, no se guardó nada y mencionó que su futbolista Mohamed Salah es el mejor del mundo, por encima de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo.

En declaraciones a BT Sport, el estratega alemán fue enfático con sus palabras luego de que su equipo destrozara al Watford (0-5) con un triplete de Roberto Firmino, uno de Sadio Mané y otro espectacular de Salah.

“We all see it—who is better at the moment than him?”

Jurgen Klopp says Mo Salah is the best player in the world right now 🌟

