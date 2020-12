Jurgen Klopp se descargó contra el VAR y lo criticó

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, reconoció que ya está bastante cansado de la tardanza en el VAR al momento de tomar decisiones con respecto a cierta jugada.

El Liverpool empató a uno con el Midtjylland en el último partido de la fase de grupos en un encuentro en el que la tecnología revisó durante varios minutos tanto un gol a favor de los daneses como uno a favor de los ingleses.

«Les llevó demasiado tiempo. No lo pude ver, pero creo que tomaron las decisiones correctas, pero así es muy difícil. Fueron tres o cuatro minutos de espera con el frío que hace ahí fuera (…) olía ser uno de los que pensaba que el VAR era buena idea, pero sinceramente no creo que pueda decir eso de nuevo».

