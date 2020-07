El reciente indulto que sufrió el Manchester City por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha generado bastante polémica, por lo que los entrenadores José Mourinho y Jurgen Klopp hablaron sobre esta delicada situación.

Ambos estrategas reprocharon la decisión, la cual permite a los ‘Cityzens’ participar en la Liga de Campeones la siguiente temporada.

El TAS concluyó este lunes que el City no camufló «fondos de capital» como «ingresos de patrocinadores», pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Le levantó la sanción de dos años sin competir en Europa y solo le castigó con 10.000 euros por no cooperar en la investigación.

«Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión. Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra», enfatizó el entrenador del Tottenham.