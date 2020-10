Koeman asegura que Nyom le faltó el respeto

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, dio declaraciones fuertes tras el partido con el Getafe, donde su elenco cayó 1-0.

Koeman en las declaraciones postpartido, reveló que, el futbolista Allan Nyom lo habría insultado con varias cosas feas.

“Lo primero que le he dicho es que Nyom me ha demostrado falta de respeto y me ha dicho dos o tres veces cosas muy feas. Le he dicho a Bordalás que hable con su jugador”, comentó el estratega holandés.

Sobre el partido, el entrenador dijo que fue una dura derrota.

“No hemos entrado bien al principio de la segunda parte, pérdidas de balón. El penalti no sé si es, tengo que ver la imagen. Creo que ha sido un penalti buscado. Luego hemos intentado jugar más al ataque con los cambios que hemos hecho hasta jugar con tres defensas. Hemos tenido pocas ocasiones, la mejor en la primera parte y un poco de mala suerte con el balón al larguero al final. Partido muy disputado”, comentó.

Por su parte, Ronald aseguró que no hará ningún comentario sobre el arbitraje, ya que no es de su gusto.