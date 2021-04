Koeman carga contra el cuarto árbitro: «Que me diga cuáles son las palabras que he usado»

Ronald Koeman, admitió que «es un resultado muy decepcionante» la derrota por 1-2 ante el Granada en el Camp Nou que hace que el conjunto azulgrana ya no dependa de sí mismo para ganar LaLiga Santander.

«Analizando los dos goles en contra ha habido una falta de concentración en defender. No hemos estado acertados en defender bien y cerrar los espacios y eso nos ha costado el partido», consideró el técnico holandés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Según Koeman, ahora es el momento de «alabar la moral, analizar los errores y preparar el partido del domingo, que va a ser crucial«. En este sentido, el entrenador del Barcelona desveló que estuvo «hablando con varios jugadores después del partido sobre los errores cometidos».

«No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea«.

Preguntado por los motivos por los que introdujo en el once inicial a Samuel Umtiti e Ilaix Moriba, Koeman respondió que «como en todos los equipos hay cambios» porque llevan «muchísimos partidos y hay cansancio». Y dijo que «siempre» intenta «poner el mejor equipo según muchas circunstancias».