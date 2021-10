Koeman desmiente posible salida del Barcelona

El entrenador neerlandés del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que la entidad azulgrana no se ha comunicado con él sobre su futuro.

«Me he enterado que esta mañana el presidente estuvo aquí (en la Ciutat Esportiva Joan Gamper), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad», comentó el estratega.