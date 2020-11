Koeman habló sobre el video de Messi caminando la cancha

Un video donde se ve a Lionel Messi sin hacer un mínimo esfuerzo para marcar a un jugador rival se hizo viral, cuestionando el compromiso del argentino con el Barcelona, escenario que provocó que el entrenador Ronald Koeman hablara sobre ello.

El estratega holandés mencionó que la actitud del astro argentino es «muy buena» y que no entrará en polémicas por las imagenes que se difundieron.

«Hay imágenes… A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo (…) Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro».