Koeman: «hay comentarios dento del club que no nos ayudan»

Ronald Koeman se caracteriza por hablar con las palabras exactas y claras, por lo que señaló que ciertos comentarios dentro del club perjudican al equipo.

Y es que en días anteriores el presidente de la Junta Gestora del cuadro catalán, Carles Tusquets, manifestó que la venta de Messi hubiese caído muy bien dentro de las arcas, económicamente hablando, algo que, quizás, no cayó igual de bien en la plantilla.

Por esto es que en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Cádiz, el entrenador blaugrana tuvo palabra contra Tusquets, al preguntársele acerca del futuro del argentino.

«Sabemos la situación de Leo (Messi). Si hay alguna persona que tiene que decidir su futuro es él».

Siguiendo esta línea, Koeman manifestó que los comentarios que llegan desde afuera no le interesan, pero aquellos negativos que llegan desde dentro del club no los ayudan.

«Si hacemos comentarios malos dentro del club no nos ayuda. No podemos controlar los comentarios desde fuera, pero desde dentro es diferente. Lo de Tusquets pudo haber sido una opinión de él, pero yo no creo que haga falta. Leo tiene esta temporada con el Barça y que él va a decidir su futuro, que ojalá que sea aquí. No me gusta opinar de todos los comentarios que hay».

Sobre otros comentarios, el neerlandés aseguró que tendrán que jugar concentrados para estar en el nivel óptimo enfrentando al Cádiz y que además está del lado positivo con respecto a la situación por la que pasan en LaLiga.