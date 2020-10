Koeman le echa leña al fuego «el VAR intercede siempre contra el Barcelona»

Y llegó la queja que faltaba, la de Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona que tras perder el Clásico también cargó en contra del VAR.

El entrenador del conjunto culé aseguró no entender la decisión del principal del encuentro ante el Real Madrid, de pitar un penal tras revisar el VAR del jalón de camiseta de Lenglet a Sergio Ramos, acotando que, a su parecer, el videoarbitraje solo aparece en contra de los blaugranas.

«No entiendo la decisión del árbitro, el VAR solo aparece cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado».

Además, el neerlandés aseveró no entender la manera en que el VAR se aplica en LaLiga, mencionando casos de encuentros anteriores en los que, según él, no intervino en jugadas favorables a sus dirigidos.

«Ojalá me pueda explicar un día el tema del VAR aquí en España. No ha entrado con el Sevilla, con el Getafe… y esta ha sido mi pregunta al árbitro».

Por otro lado, en su resumido análisis del juego, consideró que se vieron mejores en la segunda parte que en la primera, donde el Madrid tuvo mejores momentos, pero que aun así fueron mejores que el merengue.

«En la segunda parte estuvimos bien. Hubo momentos en la primera parte en que el Madrid ha tenido peligro, pero creo que también nosotros hemos tenido más oportunidades que nuestro contrario».

Sin embargo, ha vuelto a remarcar la acción del penal: «el momento del penalti ha hecho mucho en la segunda parte porque en este momento estuvimos bien, controlamos el partido y es totalmente distinto un 1-1 que un 1-2 porque después cerraron muchos espacios y hemos tenido problemas de crear oportunidades.