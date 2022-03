Koeman reprocha la llegada de Xavi al Barcelona

El entrenador Ronald Koeman, quien fue despedido hace varios meses del FC Barcelona, reprochó la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana.

Koeman, durante una entrevista para Algemeen Dagblad, aseguró que el presidente del Barça, Joan Laporta, le dijo en reiteradas oportunidades que Xavi no sería el entrenador de dicho conjunto.

“El presidente anterior, Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró”, reveló el neerlandés.