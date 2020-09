Koeman rompe el silencio: «La salida de Suárez no fue solo una decisión mía»

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, rompió el silencio sobre el tema ‘Suárez’ y confesó que no solo fue “culpa de él” que el delantero decidiera irse del conjunto azulgrana.

“No fue solo una decisión mía, sino también del club. Parece que yo he sido el malo de la película en el tema de Luis Suárez. Después de la llamada para anunciarle la decisión, he demostrado respeto por el jugador y por la persona que es y él ha entrenado al máximo desde el primer día. Además, le dije a Suárez y al club que, si se quedaba sería uno más de la plantilla”, aseguró Koeman.

Asimismo, el estratega holandés fue preguntado sobre la publicación de Lionel Messi –en Instagram-, donde dejó un mensaje con mucho veneno hacia la directiva, por las decisiones que han tomado últimamente con sus futbolistas.

“Es normal que un jugador esté triste cuando un amigo suyo se marcha del club después de haber compartido unos años juntos. Es parte del fútbol; lo importante es cómo se ha comportado Messi en los entrenamientos y en los partidos”, acotó.

Por otro lado, el DT aprovechó la oportunidad para desmentir el tema sobre Riqui Puig, quien en las últimas semanas habría recibido la información que “Koeman no contaba con él”. El entrenador por su parte dijo, “tiene mucha competencia en su posición, es mentira que no cuente con él, está en la lista de convocados para jugar ante el Villarreal”.