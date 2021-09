Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, se sinceró y habló sobre la salida a última de hora de Antoine Griezmann con destino al Atlético de Madrid, mostrando su inconformidad por haberse producido el último día de mercado.

En una entrevista con el diario Sport, el estratega holandés dejó claro que él dio el visto bueno para concretar la salida del delantero francés.

El Principito estuvo dos temporadas con la camiseta blaugrana, donde dejó 35 goles en 99 partidos.

Antoine Griezmann is back. Here’s the French striker @ Wanda Metropolitano as new Atletico Madrid player. ⚪️🔴 #Atleti

…it’s a loan plus buy option from Barcelona. Obligation to buy clause will be triggered in case he plays at least 50% matches with Atléti. 🤝 pic.twitter.com/LvedJE88q1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2021