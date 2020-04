Kranevitter desea volver a River Plate

El mediocampista de Rayados de Monterrey, Matías Kranevitter analizó su actualidad, el deseo que tiene de volver a River Plate y la situación que se vive en México a causa del COVID-19.

“En México se subestimó al coronavirus. Llegaban permanentemente vuelos de Europa, donde la gente se había contagiado más. Acá estamos al límite con Estados Unidos, que tiene también muchos infectados y no se tomaron las medidas correspondientes”, dijo en una entrevista a Súper Mitre Deportivo.

“Nosotros estamos en cuarentena desde el último partido con Chivas. Nos llamaron para decirnos que nos teníamos que quedar en casa, que arrancábamos los trabajos desde ahí. La situación empeoró, hay muchísima gente que se está contagiando muy rápido y la verdad que es preocupante”, detalló sobre la situación.

«La ciudad es hermosa, el clima es increíble. Vine a un club grande que es el último campeón de México y que me venía buscando hacía varios mercados, creo que tomé la decisión que sentía. Quiero ser feliz y jugar al fútbol», resaltó de su actualidad con Rayados.

«En todos los mercados de pases dicen siempre que me buscan de River, pero no me llama nadie. Si bien mi deseo es seguir haciendo una carrera en el exterior, en el futuro me gustaría volver y ser dirigido por Gallardo», confesó.