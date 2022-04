La advertencia de Higuain a Luis Suárez sobre la MLS

El delantero argentino del Inter de Miami, Gonzalo Higuain, le hizo una dura y sincera confesión al atacante uruguayo Luis Suárez, quien muy probablemente llegue en los próximos meses a la Major League Soccer.

Higuain, que no dudó en ser claro, admitió que el campeonato norteamericano es muy fuerte y se debe estar “preparado” para jugar, en un directo que realizó con Christian Vieri.

Por su parte, el exjugador del Real Madrid confesó que la MLS tiene algunas cosas parecidas a la Serie A de Italia, ya que “si no conoces la liga, sufres”.

Gonzalo dio estas declaraciones luego que, el goleador del Atlético de Madrid, “Lucho” Suárez diera a entender que esta competición es buena opción para seguir su carrera.

“El otro día iba caminando por San Francisco y la gente no me conocía. El país es muy grande, el futbol no es el primer deporte y puedes estar más tranquilo. No es una mala opción”, declaró en una entrevista para ESPN.