La Champions ya conoce a la plantilla ideal de la temporada 19-20

Los observadores técnicos de la Champions League dieron a conocer el equipo ideal de 23 jugadores de la recién finalizada temporada 2019-20.

La plantilla está encabezada por Lionel Messi, Neymar, Manuel Neuer, entre otros; pero la novedad es que Cristiano Ronaldo no aparece en el equipo.

Por otro lado, el club que más elegidos tuvo, como podía ser una lógica, fue el Bayern Campeón, que tuvo a Manuel Neuer; los defensas Alphonso Davies, Joshua Kimmich y David Alaba; los medios Thiago Alcántara y Leon Goretzka; y los atacantes Thomas Müller, Serge Gnabry y Robert Lewandowski.

A parte de los seleccionados de los bávaros, en el arco fueron elegidos Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Anthony Lopes (Olympique Lyon).

En la defensa Virgil Van Dijk (Liverpool) y Upamecano junto a Angeliño (Leipzig).

En la mitad de la cancha escogieron a Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (París Saint Germain) y Alejandro ‘Papu’ Gómez (Atalanta).

Y en el ataque, además de Messi, Neymar y los tres de los muniqueses, estarán Kylian Mbappé (París Saint-Germain) y Raheem Sterling (Manchester City).

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌

➡️ Who would be the first name on your teamsheet?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020