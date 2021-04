La confesión de Keylor Navas sobre su pasado y su futuro

Keylor Navas afirmó que está «muy contento» en el París Saint Germain (PSG) por el trato que recibe y la relación con el resto de los jugadores, los técnicos y los directivos, y que se quedará tanto como el club quiera.

«Quiero seguir jugando mucho tiempo en el PSG porque me encuentro bien física y mentalmente», destacó en una entrevista a la revista France Football.

En cuanto a su salida del Real Madrid en septiembre de 2019, Navas dijo que fue «un periodo complicado» y que «hay momentos en los que hay que elegir». Aseguró que el club blanco y sus jugadores siempre le trataron bien, igual que el entrenador, Zinedine Zidane, «con el que ganamos todo».

Pero también que «hay cosas que no se controlan», sobre las que no dio detalles. Al final, relató, «me encomendé a Dios, que me orientó hacia una salida del Real Madrid».

Del PSG, destacó su carácter «familiar» e indicó que lo que le sedujo fueron los jugadores «de oro» que tiene tanto desde el punto de vista futbolístico como humano, así como el resto de los que trabajan allí, desde el presidente al plantel técnico.

Reconoció que la presencia de otros latinos da al vestuario del PSG «un ambiente festivo», pero señaló que lo más importante es que todos se entienden bien.

También se mostró diplomático cuando se le preguntó sobre cuál es el mejor guardameta ahora y, sin dar nombres, afirmó que hay «un grupo de cinco o seis» que tienen «un muy buen nivel».