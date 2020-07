El portero alemán Manuel Neuer habló este jueves sobre la derrota que se selección sufrió ante México en el Mundial de Rusia 2018 y reconoció que esta caída provocó la eliminación en la fase de grupos.

«Si no logras dar el primer paso, no puedes seguir adelante en los demás juegos. El perder nuestra posición fue una gran experiencia para nosotros, fue la primera vez que Alemania no avanzó a la siguiente ronda», explicó Neuer en una entrevista organizada por el América, en la que también participó su colega Guillermo Ochoa.