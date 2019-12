La confesión de un ex Milan y Barça: «El fútbol ya no me divierte»

El actual jugador de la Fiorentina, Kevin Prince Boateng, habló de cómo algunos jugadores jóvenes no están enfocados en sus carreras profesionales. También habló de que a veces la presión le ha impedido disfrutar adentro de la cancha.

El jugador nacido en Alemania pero que representa a Ghana dio una entrevista al diario alemán Bild, y dejó declaraciones que han llamado la atención por su frontalidad.

«El fútbol es un negocio y los jugadores somos números. Si no rindes, serás reemplazado. No hay lealtad y es triste», arrancó el exfutbolista del Milan.

«Habría que hacer una encuesta para averiguar a qué futbolistas todavía les gusta entrenar y quién disfruta jugando. Es un trabajo para profesionales. La presión es enorme y provoca depresiones. Hay veces que jugando me divierto, y otras en las que ya no lo hago«, expresó Prince.

«(Muchos jóvenes)No trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo. Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, nada. Piensan en jugar a la Play y ver Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego se van los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad«, afirmó el también ex Schalke, Sassuolo y Las Palmas.

Tras estar unos meses en el Barcelona, Kevin Prince Boateng volvió al calcio para jugar en la Fiore, donde no está viendo muchos minutos con la escuadra toscana.