La Copa del Rey no tendrá campeón si la final no se juega a fin de temporada

La Comisión Gestora de la RFEF aprobó el formato bajo el que se jugará la Copa del Rey de esta temporada, adaptándola a la situación particular por el Coronavirus.

La Federación estableció que si la Copa no pudiese finalizar alguna de sus eliminatorias antes del 30 de junio del año que viene (fecha oficial en que acaba la temporada), entonces se dará por terminado el torneo y no habrá ningún campeón. Aunque esta modalidad no aplicará si solamente quedaba por jugarse la final, como en la temporada anterior, pues si ese fuese el caso entonces se buscaría otra fecha para la final.

Además, señala que si estos casos llegaran a concretarse, entonces las últimas fases «se podrán disputar durante la próxima temporada».

«Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pudieran disputar algunos encuentros de la eliminatoria pero otros sí, se dará continuidad con los equipos vencedores que sí la hubiesen jugado y con aquellos equipos que no habiéndolas podido disputar el motivo no guardara relación con los integrantes de ese mismo equipo o con el territorio donde disputan los encuentros».

Esto último da a entender que si en el caso de que un juego no se pueda realizar porque uno de los dos equipos en competencia presenta positivos en su plantel o por la situación sanitaria de su Comunidad no la habilita para realizar el compromiso, viajar o entrenar, entonces será su rival el que termine por avanzar de ronda.

Cabe recordar que la Copa del Rey comenzará con su Eliminatoria Previa el 11 de noviembre próximo, su primera eliminatoria el 16 de diciembre y culminará el 17 de abril de 2021.