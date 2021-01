La mayoría de los fichajes tienen una curiosa anécdota escondida, y la de la llegada de Rafa Márquez a un Barcelona repleto de estrellas no es la excepción.

Tal como confesó Joan Laporta, expresidente del conjunto azulgrana, en una conversación con Iniestazo, la divertida anécdota de la llegada del central mexicano pasa por entre un precio súper bajo y la sorpresa a último momento.

Fui una verdadera ganga o no presi?? @JoanLaportaFCB 😂😂😂😜😜😜 https://t.co/rK9coxZsrJ

«Estaban intentando vendernos a la triple A, que eran Ayala, Albelda y Aimar. Jorge Mendes viene y dice ‘felicidades, presidente’, empieza a hablar con Txiki (Begiristain) y dice ‘tengo un central para el Barca, buenísimo (Rafa Márquez). Si lo traigo por 5 millones al Barça, ¿me lo ficha?’. Le conté a Txiki y me dijo que era imposible que lo trajeran por 5 millones, le respondí que le había dado la mano y que si lo traía por 5 millones lo teníamos que fichar, porque el presidente solo tiene una palabra, su palabra es ley».

Laporta mencionó que dos semanas después, el agente Mendes fue hasta su oficina para concretar el fichaje.

«Pasan dos semanas y me dice la secretaría de recepción ‘hay un señor con un chico, que dice que ha quedado con usted’, yo pensé ‘no he quedado con nadie’. Me dijo ‘sí, que viene de Mónaco’, empecé a ligar la historia, le dije que pasara y llegó (Mendes) con la carta del Mónaco donde vendían a Rafa Márquez al Barça por 5 millones. Le llamé a Txiki y le dije ‘ya tenemos central’, se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez».