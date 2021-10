La curiosa dedicatoria del gol de Benedetto a Iván Marcone

El exdelantero de las Águilas del América, Darío Benedetto protagonizó el domingo un hecho curioso, luego de anotar el empate 2-2 del Elche ante el Espanyol.

Lo que destacó del gol fue que se le dedicó a su compañero de equipo, el exjugador del Cruz Azul, el también argentino Iván Marcone, debido a que no fue convocador para el compromiso contra los catalanes.

Sin embargo, el entrenador del Elche, Fran Escribá le restó importancia a la dedicatoria: «Ojalá le dedique 25 goles. Faltaría más. Pero tomo mis decisiones pensando en el equipo, no es si uno es amigo de éste o no”.

Marcone fue fundamental la pasada temporada en el Elche, en la que disputó 33 partidos, 30 de ellos de titular, pero tras un buen comienzo en la actual temporada, fue perdiendo terreno.

Respecto a la suplencia de Benedetto, el técnico afirmó que no piensa en los egos de los jugadores «sino en el equipo” y afirmó que su objetivo no es “que no se enfade nadie, sino lo mejor para el grupo”.

Pese a estas polémicas, Escribá reiteró que su relación con el máximo accionista, Christian Bragarnik, sigue siendo «buena y fluida».