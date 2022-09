La disparatada oferta que recibió Cristiano Ronaldo en el mercado veraniego

En el mercado veraniego europeo que recien finalizó, Cristiano Ronaldo rechazó una oferta cercana a los 250 millones de euros. Pese a que las intenciones del astro portugués fueron las de dejar Manchester, prefirió continuar en la elite más allá de que su situación actual no es la que acostumbró el histórico ariete de Madeira.

Según informó el medio inglés ‘The Athletic’, Cristiano Ronaldo tuvo recientes y estratosféricas ofertas tanto del Al-Nassr como del Al-Hilal, ambos clubes de Arabia Saudita.

Desde medios portugueses señalan que el club Al-Hilal habría ofrecido a Cristiano 242 millones de euros por un contrato de dos temporadas. Lo que lo hubiese transformado en el jugador mejor pago del futbol actual.

Sin embargo, las intenciones de Cristiano Ronaldo son las de continuar en las grandes ligas europeas. Aunque su actual rol dentro del Manchester United no es el ideal para el luso, que ha sido relegado a la suplencia por Erik ten Hag, ingresando generalmente en las segundas partes. Por lo menos es lo que ha venido ocurriendo en la Premier League. No así por la UEFA Europa League, donde el exmadridista y juventino fue titular en el duelo ante la Real Sociedad. Extrañamente, CR7 no ha convertido goles en este inicio de temporada con los red devils.

Desde el futbol árabe dicen no rendirse, e intentarán nuevas ofertas para Cristiano Ronaldo en el próximo mercado. A sabiendas que el portugués estaría interesado en cambiar de aires y en volver a la Champions League, su competencia predilecta y de la cual es su goleador histórico.