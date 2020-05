La dura confesión de un futbolista turco luego de matar a su hijo

El jugador del Bursa Yildirim Spor, Cevher Toktaş se entregó a las autoridades luego de confesar que asesinó a su pequeño hijo de cincos años, que se encontraba en el hospital con síntomas de COVID-19.

«Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada», explicó en declaraciones al medio turco ‘Daily Sabah’.

Además de haberlo asesinado con una almohada, confesó que tampoco tenía algún sentimiento por su hijo. «Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba».