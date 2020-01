La durísima sanción a un hincha del City por insultos racistas

Un hincha del Manchester City fue sancionado este viernes 10 de enero por la justicia inglesa con cinco años sin poder entrar al estadio Etihad por insultos racistas contra el jugador de su equipo Raheem Sterling.

Ian Baldry, de 58 años, insultó a Sterling cuando celebraba el gol que marcó frente al Bournemouth en casa en diciembre de 2018, la pasada temporada. Otros espectadores alertaron a la policía de lo sucedido.

Este aficionado, originario de Bradford, reconoció en septiembre de 2019 haber insultado al futbolista. Además este viernes fue sancionado con 200 horas de trabajo para la comunidad y multado con 170 libras (222 dólares) por los costes judiciales.

A Manchester City fan has been banned from football matches for five years for racially abusing Raheem Sterling.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2020