La exigencia de Carles Pérez para haber fichado con la Roma

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Carles Pérez aseguró que su desafío en la Roma será opuesto al recorrido realizado con anterioridad en el Barça.

«Es cierto que tengo un papel diferente al que tenía en el Barça. Me han fichado y han pagado un dinero por mí, tengo que demostrar en el campo que valgo lo que han pagado. Me gusta que hayan apostado así y tengo ganas de devolver la confianza. Ahora, ya no soy el chico que sube del filial, sino un profesional de la cabeza a los pies», comentó.

Pérez, de 22 años, se ha acoplado al esquema de Paulo Fonseca, siendo protagonista con un gol y una asistencia en los compromisos más recientes de la escuadra capitalina.