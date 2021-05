La FIFA analizará el implantar los Mundiales cada dos años

La FIFA estaría más cerca que nunca de colocar los Mundiales de selecciones cada dos años, algo que terminará de determinar el organismo en los siguientes meses tras un análisis que está elaborando.

Varios medios y agencias de noticias, como ‘La Gazzetta dello Sport’ y AFP, comunicaron que, en el último Congreso anual de la organización del fútbol mundial, se aprobó por mayoría absoluta.

Un total de 166 de 188 federaciones estuvieron a favor del plan que fue presentado por la Federación de Arabia Saudita. No obstante, por ahora no hay detalles de cuál es la propuesta para acortar a dos años la espera entre cada Copa del Mundo. Pero lo que sí se llevará a cabo es un estudio para determinar si sería o no posible.

El presidente de la Federación Saudí, Yasser Al-Misehal, expresó que es hora de revisar cómo el juego global está conformado y considerar qué es mejor para el futuro del deporte, que a su criterio está pasando por una situación crítica. Además, el pensar si el ciclo actual de cuatro años de los Mundiales sigue siendo la mejor base desde un punto de vista competitivo y comercial.

Además, el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, elogió la idea llamándola «elocuente y detallada». De igual manera, manifestó que como primer avance que es probable que se estudie el sistema actual de clasificación para los Mundiales, por si debe sufrir algún cambio para poder jugarlo cada dos años.