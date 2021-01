La historia de cuando Ronaldinho frustró el fichaje de Cristiano con el Barcelona

Durante su paso por el Sporting de Lisboa, varios equipos le pusieron el ojo a una muy joven estrella llamada Cristiano Ronaldo, sin embargo, Ronaldinho frustró su posible llegada al Barcelona.



Tal como declaró el para entonces presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta, para Iniestazo, la contratación del portugués fue truncada debido a que días antes habían contratado a la estrella brasileña, lo que frenó cualquier posibilidad de altas en ese momento.

«Me abordó y me dice ‘hay un jugador que lo tengo vendido ya al United por 19 millones, a ustedes se los dejo en 17’, pero nosotros habíamos invertido ya en Ronaldinho. En ese momento (Cristiano) jugaba más en la banda que en el centro, pensábamos que con la inversión que habíamos hecho con Ronaldinho estaba más que cubierta. No me arrepiento».