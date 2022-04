La joven promesa africana que el City está por contratar

El Manchester City, uno de los clubes más poderosos de la actualidad, está por contratar a una joven promesa del fútbol ghanés: Henry Oware.

Este jugador, de tan solo 18 años, es considerado como uno de los defensores con más proyección de ese país y en Inglaterra ya aseguran que el City lo tiene atado para ficharlo e incluso le habría ganado la carrera al Arsenal FC y FC Barcelona, clubes que también pretendían ficharlo.

Oware actualmente milita en el West African Football Academy de Ghana y está listo para arribar al viejo continente.

Según Daily Mail, el cuadro que dirige Pep Guardiola ofreció un millón de euros para ficharlo y su intención es cederlo al Troyes de Francia, club que es de la propiedad City Football Group.

Esta misma fuente asegura que el combinado de la Premier League lleva dos años siguiendo a esta joven promesa africana.

#ManCity are set to beat Barcelona, Arsenal, Salzburg and Lille to the signing of defender Henry Oware from Ghanaian top-flight side West Africa Football Academy. The City Football Group will pay €1M/£840K, with the player expected to be loaned to Troyes.

[via @MailSport]

— City Xtra (@City_Xtra) April 1, 2022