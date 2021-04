La Juventus ahora se quedaría con Morata, pero con otras condiciones

La Juventus parece haberse resignado y no enviaría de vuelta a Álvaro Morata al Atlético de Madrid, pues negociaría la extensión de su préstamo pero por una suma menor a la pactada.

El verano pasado ambos clubes acordaron la cesión por un año y 10 millones de euros, 10 más para la extensión del préstamo y 35 millones por si querían comprarlo. Bien, ahora Mundo Deportivo ha señalado que esto ya no sería válido para el bianconero, que estaría buscando que el segundo año de la cesión sea solo por cinco millones de euros.

El mismo medio sigue informando que ahora, al reducir cinco millones para el segundo año, los otros cinco pasarían a formar parte de la opción compra que tienen por el español, es decir, ahora lo comprarían por 40 millones.

Sin embargo, el inconveniente está en que el ‘colchonero’ no estaría dispuesto a aceptar esta rebaja, al menos no sin recibir alguna contraprestación por esos cinco millones que no recibiría este verano y no precisamente llevándolos al coste del traspaso dentro de un año.

Pero existe la posibilidad de un trueque, tal vez el rojiblanco acepte la rebaja a cambio de un préstamo, para que todos estén conformes nuevamente con el cambio.

La Juventus intentaría buscar una disminución debido a sus problemas económicos, pues no está para despilfarrar mucho dinero, e incluso se habla de que venderán a jugadores de la calidad de Dybala o Cristiano para respaldar su situación financiera, además de su intención de quedarse con un ‘9’ puro como Morata.