La Juventus le hace una nueva oferta al Sassuolo por Locatelli

La Juventus, pese a que no se encuentra en su mejor momento económico, no renuncia a mejorar su plantel para la temporada 21-22, así como no renunciará al fichaje de Manuel Locatelli.

Por ahora, la primera oferta que hizo fue rechazada categóricamente por el Sassuolo. Por ello, según reseña ‘La Gazzetta dello Sport’, han realizado una propuesta nueva.

La Vecchia Signora quiere convencer al dueño de la ficha del jugador con una cesión. Ahora pagarían unos cinco millones de euros por el préstamo y además se guardarían la opción de compra del futbolista en 2023 por 20 millones de euros.

A esos montos se les tendrían que sumar otros siete millones por concepto de bonos. El Sassuolo, además, se quedaría con el 25% de una futura venta en el caso de que el ‘bianconeri’ saliera del centrocampista en un futuro.

Sin embargo, la directiva del cuadro ‘neroverdi’ tampoco le ha gustado dicha propuesta. Y es que se mantienen firmes, por ahora, en querer sacar 40 millones de euros por una de sus estrellas.