La Juventus se despide de la posibilidad de tener el regreso de Pjanic

Con su regreso a la Juventus, Massimiliano Allegri pidió también el regreso al equipo de Miralem Pjanic, pero los problemas económicos del club impedirían que pueda pegar la vuelta.

De acuerdo con lo informado por ‘SportMediaset’, el bosnio no podría regresar a Turín debido a que su salida del Barcelona costaría 40 millones de euros, lo que pide el blaugrana, un monto que, en este momento, la Vecchia Signora no está en capacidad de asumir.

Además, el bianconeri no estaría dispuesto a mover un solo euro si el culé mantiene su pretensión, por lo que el mediocampista parece condenado a quedarse en el banquillo del Camp Nou debido a que no ha participado en la temporada anterior y no parece que su situación vaya a cambiar para la campaña que viene.

Vale recordar que Allegri y Pjanic coincidieron en la Juventus durante tres temporadas y ambos guardaron buenos recuerdos de esa etapa, pero, por ahora, no volverán a juntarse en el club de Turín.