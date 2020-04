La millonaria cifra que pediría la Fiorentina por vender a Chiesa

El máximo accionista de la Fiorentina, Rocco Commisso, afirmó en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, que Federico Chiesa deberá decidir si desea o no continuar su carrera en el conjunto toscano.

«Chiesa debe decidir. Si quiere irse, le contentaré a cambio de una cifra justa. ¿La cláusula de Lautaro son 111 M€? Podría subir 1 M€ por Chiesa. Bromeo. Basta que la cifra sea la adecuada. ¿Juventus? Pienso en el bien de la Fiorentina. Si Chiesa quiere irse, nuestra prioridad será tener la justa contrapartida económica. No hay vetos para otros clubes», aseguró.

«No sé si hablaré yo con él o si lo harán Barone y Pradè. No vendré a Italia si sigo en cuarentena. Quiero una Fiorentina que sea un punto de salida y no de llegada. Esto vale para todos, no solo para Chiesa. Muchos jóvenes se han adherido al proyecto: Milenković, Vlahović, Drągowski, Sottil, Castrovilli y otros», acotó.

Hasta los momentos los candidatos principales que han mostrado su interés concreto en fichar a la joya del fútbol italiano son el Juventus y el Inter de Milán.