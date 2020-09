La MLS no dejaría que sus jugadores se concentren con sus selecciones

El Coronavirus ha dejado cierto temor en el fútbol mundial incluyendo la MLS, que estaría considerando no permitir la salida de los futbolistas de selecciones CONMEBOL.

Y es que el New York Times reseñó que este viernes la liga de los Estados Unidos (el país con más contagios en el mundo) emitió un «bloqueo» para todos aquellos jugadores de selecciones sudamericanas que fueron convocados para la siguiente Fecha FIFA.

Esta medida debida a que la Major League Soccer querría evitar el mayor número de contagiados posibles con alguno de estos viajes.

Según el medio señalado, la propia liga le habría comunicado a las Selecciones de Perú y Paraguay que no dejarán ir a los jugadores que convocaron.

Sin embargo, ni la organización estadounidense ni la FIFA (que aseguró a CONMEBOL que los jugadores de Europa podrán ser convocados) han emitido pronunciamiento alguno al respecto. Además que la medida, a primera vista, solamente sería para los sudamericanos, pues no se ha comunicado nada con respecto a los de otros continentes o el subcontinente centro y norteamericano.

No obstante, pese a que no se comunicó nada sobre las selecciones de este subcontinente (como la mexicana) surgieron informaciones sobre que el Inter de Miami no dejaría ir a Rodolfo Pizarro.

De acuerdo con el diario, este miércoles se realizó una reunión en la que ni la FIFA, UEFA y FIFPro pudieron alcanzar un convenio sobre la organización de los siguientes encuentros internacionales.