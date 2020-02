La novela de Alfredo Morelos: Celos, intento de homicidio e investigador privado

El caso de Alfredo Morelos, que inicialmente se manejó como un intento de homicidio, ha dado un giro y ahora se relaciona con los supuestos celos de su esposa Yesenia Herrera. La mujer se ha defendido en las redes sociales de estas acusaciones.

De acuerdo Sunday Mail, Herrera habría contratado a un investigador privado para seguir cada movimiento de su marido. La revelación de un video, en el que aparece Morelos dándole un beso a la modelo Marian Cárdenas, fue lo que inició la novela.

En un intento del investigador por instalar un dispositivo de rastreo en el Lamborghini propiedad de Morelos, éste último lo capturó debajo del vehículo y trato de detenerlo, pero el militar retirado fue más audaz en la huida.

Tras el revuelo, Cardenas reveló en una entrevista que desconocía que Morelos era un hombre casado. “Esa señora (Yesenia) me escribió que eso no se iba a quedar así y que ella era más linda que yo. No sabía que él estaba comprometido, nunca me lo dije”, admitió.

El exsoldado confesó a la policía escocesa que Herrera lo contrató para monitorear los pasos de su cónyuge, según una fuente citada por Sunday Mail. Minutos después, ante el cuestionamiento de un periodista colombiano, Herrera se defendió mediante su cuenta de Twitter.

Este caso polémico está lejos de terminar…