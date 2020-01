La opción que maneja el Barcelona para reforzar su delantera

El Barcelona superó con dificultades al Ibiza en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un doblete de Antoine Griezmann selló el triunfo de los hombres de Quique Setién, que ha probado con un sistema de tres zagueros en su disposición táctica en el Estadi Municipal de Can Misses.

Aun así, la actualidad de los culés pasa por el mercado de traspasos, dado que el actual campeón de nuestra Liga desea reforzar su parcela ofensiva por la baja de Luis Suárez.

Se rumorea que Rodrigo Moreno, en las filas del Valencia, habría aceptado su desembarco en la Ciudad Condal, quedando a la espera de la decisión del cuadro blanquinegro.

No obstante, atendiendo a la información que maneja Sky Sport, la entidad presidida por Josep Maria Bartomeu está dispuesta a negociar un intercambio con la Juventus. Federico Bernardeschi se ha convertido en un objetivo para el Barça, por lo que habría ofrecido 10 M€ + Ivan Rakitić para alcanzar un acuerdo. No obstante, las pretensiones económicas de la Vecchia Signora serían algo más elevadas: 20 M€ + el pase del ex del Sevilla por el italiano.