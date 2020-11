La perla estadounidense Giovani Reyna renueva con el Dortmund hasta 2025

El centrocampista Giovani Reyna renovó con el Borussia Dortmund hasta 2025 y, según señala el club, su sueldo se aumentó en un monto que no ha sido relevado.

Reyna, que acababa de cumplir 18 años, tenían un contrato que vencía este año, esto con la idea de hacerle uno nuevo y con nuevas condiciones al cumplir la mayoría de edad.

«Gio ha tenido una evolución increíble en los últimos meses. Definitivamente será parte clave del futuro del Borussia Dortmund. Me alegró de que haya optado con plena convicción de ligarse a largo plazo al club», dijo el director deportivo Michael Zorc.

El estadounidense, por su parte, dijo que el Dortmund es «un gran club que puede pelear títulos» y, ante todo, que «da oportunidades a jugadores jóvenes para que evolucionen».

