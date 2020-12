La Premier League no aceptaría a más fanáticos en los estadios

Lamentablemente para los fanáticos, el Gobierno Británico ha aplicado nuevas restricciones que implican no movilizarse fuera de sus casas en fechas festivas, pero la Premier está exenta de estas medidas.

Como ya se ha visto a lo largo del año a causa del Coronavirus, los deportes de élite seguirán compitiendo y entrenando con normalidad, pero los fanático desaparecerán de los estadios incluso en los niveles tres y cuatro, donde ya asistía cierto número de personas a los inmuebles.

La nuevas restricciones entraron en vigencia este domingo e impiden la salida de personas a visitar otras casas o recintos de mucha movilidad por lo que queda de diciembre. De este modo, las personas de distintos domicilios no podrán juntarse, también los comercios considerados no esenciales estarán cerrados y quedaron prohibidos los viajes a zonas que estén lejos de aquellas que no sean de nivel cuatro.

Las nuevas normas ya fueron aplicadas en Londres y en gran parte del sur de Inglaterra.

Ante esto, el deporte profesional como la Premier League va a seguir con su actividad «normal» como vino haciendo desde que entraron en cuarentena. Pero el deporte no profesional sí se detendrá, como lo es todas aquellas divisiones más allá de la sexta en el balompié masculino y la tercera en caso del femenino.