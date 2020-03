La Premier League también queda KO por el coronavirus

La única liga que no había comunicado la suspensión de sus jornadas era la Premier League, pero este viernes, tras los positivos para coronavirus del Mikel Arteta, DT del Arsenal, y Hudson-Odoi, futbolista del Chelsea, la federación inglesa (FA) ha decidido postergar la competencia hasta el 4 abril.

Hudson-Odoi se convirtió en el primer futbolista de la liga inglesa que se contagia con COVID-19.

La FA además comunicó que también aplaza la FA Cup y la EFL (Copa de la liga) durante el mismo periodo de tiempo. Previamente, las ligas de fútbol más importantes del mundo, como la Serie A, Ligue 1 y Bundesliga, habían adoptado la medida de suspender sus torneos a causa de escala del coronavirus, que fue considerado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020